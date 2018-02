Heraanleg Provinciebaan start volgend jaar 06 februari 2018

02u38 0 Zottegem Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft gisteren een infovergadering gehouden voor 150 omwonenden. Samen met de Zottegemse mobiliteitsschepen Peter Vantsintjan, ontvouwden zij de plannen van de Provinciebaan (N46) tussen de spoorweg en het kruispunt met de Windmolenstraat in Zottegem.

De heraanleg van de Provinciebaan gebeurt in twee fasen: eerst komt het deel tussen de spoorweg en de Lippenseweg aan de beurt. AWV hoopt die werkzaamheden volgend jaar te starten.





Wanneer de graafmachines van aan de Lippenseweg oprukken richting Windmolenstraat, hangt nog af van de studie van de staat van de riolering. Voorlopig luidt het dat de werkzaamheden in 2022 of 2023 zullen starten.





Meer groen

Het AWV maakte in een notendop bekend wat het allemaal van plan is. Zo wil ze werk maken van gescheiden fietspaden, een rijweg die bestuurders een beter overzicht geeft én trager laat rijden, voldoende parkeerplaatsen en meer groen. Daarbovenop worden kruispunten voorzien van verkeersgeleiders en autobussen van De Lijn stoppen niet langer naast, maar op de rijweg. Wij erachter rijdt, moet dus wachten. (DCRB)