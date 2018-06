Hemels spelen tijdens de zomervakantie 26 juni 2018

Tijdens de vakantie zet de jeugddienst van de stad Zottegem alle zeilen bij om er een spetterende zomer van te maken. "Het wordt hemels spelen op het speelplein en er zijn tal van grabbelpasactiviteiten", belooft schepen van Jeugd Sandra De Roeck (sp.a). De grabbelpasactiviteiten vinden plaats in De Muze, telkens van 14 tot 17 uur. Een namiddagje grabbelen kost drie euro. "Inschrijven kan via de webshop. Iedereen is deze zomer ook welkom op speelplein 't Hemelrijk. Mits vooraf inschrijven zijn kinderen met een beperking welkom op ons speelplein. Er wordt een snoezelcaravan ingericht, een koffer vol nieuw materiaal en een wekelijkse activiteit op maat van de kinderen. Deze zomer organiseren we van 9 tot 13 juli de taalkriebels. Speciaal voor kinderen die de Nederlandse taal onder de knie willen krijgen. We bieden ook daguitstappen aan, gecombineerd met voor- en naopvang op het speelplein", geeft De Roeck nog mee. Het hele aanbod is te vinden op www.jonginzottegem.be. (FEL)