Hele week grote hinder door werken aan spoorwegbrug Frank Eeckhout

14 april 2019

10u23 4 Zottegem De werken aan de spoorwegbrug in de Erwetegemstraat in Zottegem zorgen vanaf maandag een hele week voor zware verkeershinder. “Er geldt éénrichtingsverkeer en er wordt een omleiding voorzien", kondigt schepen van Openbare Werken Matthias Diependaele (N-VA) aan.

De werken aan de spoorwegbrug in de Erwetegemstraat gingen maandag 4 maart al van start. ““De tunnel die de Erwetegemstraat en Meerlaan verbindt, is al jaren een doorn in het oog van veel weggebruikers. Hij is heel smal, waardoor het onmogelijk is om er te passeren met twee auto’s. Bovendien wordt het zicht er belemmerd door een S-bocht. Die wordt nu rechtgetrokken. De nieuwe doorgang wordt heel wat comfortabeler, want de voertuigen kunnen er elkaar kruisen. Bovendien komt er aan beide zijden een voetpad. De nieuwe brug moet ook aansluiten op de spooroverweg verderop. De bestaande brug wordt opgevuld zodat er een hoge berm overblijft. De nieuwe brug wordt ter plaatse gemaakt op het stukje grond net voor de tunnel, aan de kant van de Meerlaan, en in de berm geschoven, rechts van de bestaande tunnel”, zegt Matthias Diependaele.

Om deze werken uit te kunnen voeren, zal de huidige tunnel in de Erwetegemstraat worden afgesloten vanaf 27 mei tot het eind van de werken, in november. In samenspraak met de stad Zottegem, AWV en de politie wordt een omleiding opgemaakt voor alle verkeer. Alle huizen blijven steeds bereikbaar. Tijdens het weekend van 15 en 16 juni zal er zowel overdag als ‘s nachts gewerkt worden, vanaf vrijdagnacht tot en met zondagnacht. Deze werken zullen geluidshinder veroorzaken. Maar ook volgende week is er serieuze hinder voor het verkeer. “Concreet wordt het verkeer met rijrichting van Erwetegem naar het centrum van Zottegem behouden. Het verkeer richting Erwetegem wordt omgeleid via het Meileveld, Traveins, Ten Bosse, Oudenhovestraat, Sint-Hubertusplein, Ten Ede, Smissenhoek en Kloosterstraat", geeft Diependaele nog mee.

De werken zullen 250 kalenderdagen in beslag nemen en de kostprijs wordt geraamd op bijna één miljoen euro, waarvan het overgrote deel wordt betaald door Infrabel. De 16.740 euro die de stad voor haar rekening neemt, heeft vooral betrekking op de voetpaden. Het Agentschap Wegen en Verkeer betaalt 88.000 euro voor de nieuwe rioleringen en nutsleidingen.