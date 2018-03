Heidi Schuddinck eerste vrouwelijke lijsttrekker 17 maart 2018

Heidi Schuddinck van Groen wordt de eerste vrouwelijke lijstrekker ooit in Zottegem. Heidi woont in deelgemeente Leeuwergem en zetelt momenteel als gemeenteraadslid voor Groen. Zij is lid van de ouderraad van het Onze Lieve Vrouw College campus Bevegem en was van 2006 tot 2014 ook al actief als OCMW-raadslid. "Thema's die mij nauw aan het hart liggen zijn welzijn, een kwalitatieve leefomgeving en de lokale economie. Samen met een propere stad zijn dat de thema's waarmee we naar de gemeenteraadsverkiezingen trekken. We zijn ambitieus en hopen dat we van de kiezer een mandaat krijgen om Zottegem op te tillen richting duurzame en moderne stad", zegt de lijsttrekker. (FEL)