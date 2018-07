Heet, heter, heetst op Rock Zottegem 25STE JUBILEUMEDITIE IS WARMSTE OOIT THOMAS VANDEWALLE

02 juli 2018

02u29 0 Zottegem Als Rock Zottegem 2018 de geschiedenisboeken ingaat, dan zal dat zijn omdat het de warmste editie ooit was. Drie dagen lang was het kreunen en puffen, maar dat kon de festivalgangers niet deren.

Heerlijk zomerweer afgelopen weekend en dat hebben ze op Rock Zottegem geweten. Zowel vrijdag, zaterdag als gisteren ging de thermometer er vlot over de dertig graden.





"Dit was zonder twijfel onze warmste editie ooit", zegt organisator Kurt De Loor die zaterdag in allerijl drinkwaterkraantjes op het festivalterrein liet aanrukken. De bezoekers kregen ook de raad om zich te beschermen tegen de zon. Ondanks deze voorzorgen had het Rode Kruis een pak meer werk dan andere jaren. Zij kregen vooral veel mensen over de vloer die oververhit waren geraakt en eventjes moesten bekomen. "Maar grote incidenten bleven gelukkig uit. We merken dat de festivalgangers voorzichtiger zijn met hun alcoholverbruik bij zo'n hoge temperaturen."





De warmste Rock Zottegem ooit zorgde ervoor dat de bikini meer dan ooit dé festivaloutfit was. En dat er heel wat zonnecrème werd gesmeerd.





"Het is heet, maar dat houdt ons niet tegen", vertelt Tessa Neckebroeck uit Geraardsbergen terwijl ze door haar vriend wordt ingesmeerd. "Rock Zottegem is een jaarlijkse traditie met het gezin. Fijn is dat ook de kinderen sinds twee jaar meekomen. De jongste is nog maar 11, maar ook zij heeft het hier behoorlijk naar haar zin. Dit is dan ook een echt familiefestival."





Lieven Van der Linden uit Brakel maakte er met een hele groep vrienden een mannenweekend van. "Elk jaar zijn we van de partij. En elk jaar dragen we allemaal hetzelfde T-shirt met een of ander opschrift. Slapen doen we in de tuin van een vriend hier in de buurt, waar we altijd kunnen rekenen op een lekker ontbijt."





Recordeditie

Ook voor de kampeerders was het puffen.





"Gelukkig hebben we een grote voorraad Cara Pils mee", lacht Sefrien De Cooman die samen met Ruben Rimbaut, Tristan De Moor en Tibo Verbeurght naar het festival was afgezakt. "We zijn van Zottegem, maar toch blijven we hier kamperen voor de sfeer en de gezelligheid. En we hebben ook iets te vieren. Het is vandaag (zaterdag, nvdr.) mijn achttiende verjaardag." De 25ste editie van Rock Zottegem werd ook qua opkomst een recordeditie: vrijdag en zondag was het uitverkocht met 12.500 bezoekers. Zaterdag waren er 11.500 bezoekers.





"Alle artiesten hebben het beste van zichzelf gegeven en de sfeer was geweldig", aldus De Loor. Kleppers op vrijdag waren Kaiser Chiefs en Lost Frequencies. Zaterdag zetten Coely, The Offspring en Arno de tent in vuur en vlam. Voor het tweede jaar op rij kreeg Rock Zottegem ook een derde festivaldag. Zo mochten De Kreuners en Clouseau gisteren het festival afsluiten.