Handtekening in ruil voor schepenambt? PETER VANSINTJAN (CD&V) ZOU SOCIALE ZAKEN VOOR REKENING NEMEN Frank Eeckhout

26 november 2018

07u43 1 Zottegem Zette schepen Peter Vansintjan (CD&V) zijn handtekening onder het bestuursakkoord tussen zijn partij en N-VA in ruil voor een nieuw schepenambt? Daar lijkt het op, want afgaand op het aantal voorkeurstemmen komt het derde schepenambt eerder toe aan Paul Lievens of Cyntia Braems.

Na helse onderhandelingen tekenden N-VA en CD&V in de nacht na de verkiezingen een voordrachtsakte waardoor beide partijen onherroepelijk aan elkaar verbonden waren. Paul Lievens en Peter Vansintjan eisten echter waterdichte garanties voor een sociaal beleid in Zottegem en weigerden aanvankelijk hun handtekening te zetten. Dat leverde verhitte discussies op binnen CD&V. Vansintjan wilde niet zomaar carte blanche geven aan N-VA voor een te rechts beleid. "Nu tekenen is een blanco cheque uitschrijven aan N-VA. Aan het einde van de rit wil ik mezelf nog steeds in de spiegel kunnen bekijken", liet hij enkele dagen na de verkiezingen optekenen.

De Zottegemse kiezers waren Vansintjan ook niet erg genegen, want de schepen moest met 711 voorkeurstemmen zelfs 80 stemmen inleveren ten opzichte van zes jaar geleden.

Voorkeurstemmen

In stemmenaantal werd hij zelf voorbijgestoken door Lieselotte De Roover (1.160), Paul Lievens (820) en Cyntia Braems (737), die allen lager op de lijst stonden, waardoor hij in eerste instantie afzag van een schepenambt.

Maar een maand na de verkiezingen liggen de kaarten plots helemaal anders voor Peter Vansintjan. Hij waagde tevergeefs zijn kans om gouverneur van Oost-Vlaanderen te worden. Vansintjan nam ook deel aan twee federale examens, maar ook daar werd zijn kandidatuur niet weerhouden. En nu na de verkiezingen blijkt, dat ook de rol van zijn baas Kris Peeters uitgespeeld is in België, komt de job op dat kabinet eveneens in gevaar.

Heeft Peter Vansintjan dan eieren voor zijn geld gekozen en zijn handtekening onder het bestuursakkoord gezet in ruil voor een postje? Daar heeft het alle schijn van. Bij de verdeling van de bevoegdheden zou Vansintjan sociale zaken voor zijn rekening nemen waardoor hij een grote impact krijgt op het warme beleid waarvoor hij tijdens de onderhandelingen zo ijverde. Leen Goossens krijgt opnieuw financiën als zwaarste portefeuille en Lieselotte De Roover mag zich bekommeren om cultuur.

Of CD&V als één ploeg uit al deze gesprekken komt, is nog maar de vraag. Bronnen binnen de partij bevestigen ons dat vooral Cyntia Braems heel ontgoocheld achterblijft. “Alle verkozen kandidaten konden zich kandidaat stellen voor een schepenambt", laat voorzitter Chris Herreman weten. De partij kiest voor de verderzetting van de jonge maar ervaren ploeg die de afgelopen jaren een mooi parcours hebben afgelegd. Ook het genderevenwicht werd bewaard, met voor de helft mannen en vrouwen. We vormen nu al 6 jaar een dynamische bestuursploeg en kennen zeer goed de dossiers die op de plank liggen. De goesting bij onze mandatarissen om zich ook de volgende legislatuur in te zetten voor Zottegem is zeer groot en zij kregen dan ook het vertrouwen van het partijbestuur.