GROS adviesraad schiet uit de startblokken Frank Eeckhout

23 februari 2019

11u14 0 Zottegem De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking is uit de startblokken geschoten.

“De GROS is een gemeentelijke adviesraad die de burger betrekt bij het beleid rond internationale samenwerking, duurzame ontwikkeling en fairtrade. De leden informeren, sensibiliseren en mobiliseren Zottegemnaren over internationale solidariteit en ontwikkelingssamenwerking. Bovendien ondersteunt de raad de Zottegemse verenigingen die zelf initiatieven nemen, en organiseert hij ook zelf campagnes en evenementen,” zegt schepen Evelien De Both (N-VA).

Elke Zottegemse vereniging of individu met een werking rond deze thema’s kan een aanvraag doen om lid te worden van de GROS. Ook jongeren die op verkenning gaan in de derde wereld kunnen rekenen op steun. Wie graag kennismaakt met de GROS, is op 4 april om 19. 30 welkom in het Koninklijk Atheneum op de infoavond over waterschaarste. Meer info over dit infomoment en over de GROS vind je op www.zottegem.be.