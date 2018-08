Grootste vingerverfwerk en rainbow run op autoloze zondag 03 augustus 2018

Zottegem Op autoloze zondag pakt Zottegem uit met een rainbow run en met het grootste vingerverfschilderij ter wereld.

'Zottegem kleurt je autovrije zondag'. Dat is de slogan waarmee het stadsbestuur de tweede editie van autovrije zondag op 23 september promoot. Net als vorig jaar slaan de diensten Leefmilieu en Mobiliteit de handen in elkaar. "Alle centrumstraten worden autovrij gemaakt zodat iedereen kan wandelen, fietsen, rolschaatsen, springtouwen of krijttekenen", zegt schepen van Leefmilieu Leen Goossens (CD&V).





Daarnaast organiseert de stad drie hoofdactiviteiten. "Tijdens een rainbow run krijgen alle deelnemers aan de start en aankomst én aan zes hotspots langs het parcours wolken van kleurenpoeder over zich heen. Bij aankomst in het Egmontpark zullen ze er uitzien als een echte regenboog. Vanaf 13 uur kunnen de kinderen terecht op de Markt, waar ze samen met leerkrachten van de Stedelijke Academie Beeldende Kunst een reuzegrote Egmont gaan 'vinger'verven. Het huidige wereldrecord bedraagt 28,98 vierkante meter. Wij gaan voor 31 vierkante meter." Tenslotte kan je op autoloze zondag ook een parkeervak pimpen. "We willen mensen laten ontdekken wat je met de ruimte van één parkeervak kan doen. We nodigen iedereen uit om hier creatief aan mee te werken. Een aantal ideeën van wat zou kunnen: openluchtschoonheidssalon, openluchtkapper, poppenkast, karikaturist of levend standbeeld", aldus Goossens.





Heb je een creatief idee? Stuur dit dan door voor 1 september naar isolde.depaepe@zottegem.be. (FEL)