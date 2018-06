Groepsaankoop voor woonmeters 26 juni 2018

02u40 0

De stad Zottegem neemt deel aan een groepsaankoop voor woonmeters georganiseerd door de vzw Samenlevingsopbouw. "Net als in andere steden en gemeenten, stellen we ook in Zottegem vast dat veel woningen vochtproblemen hebben. Vaak is het niet zo eenvoudig het onderscheid te maken tussen de verschillende soorten vocht (doorslaand, opstijgend of condenserend vocht) en weten eigenaars en huurders niet hoe ze de vochtproblemen moeten aanpakken. In een aantal gevallen is een juiste combinatie van verwarmen en verluchten de oplossing voor het probleem. Maar de juiste balans vinden tussen beide is niet zo eenvoudig. De woonmeters zijn eenvoudige, gebruiksvriendelijke toestellen die het vocht en de temperatuur in uw woning meten en aangeven welke stappen u moet ondernemen om de optimale omstandigheden in uw woning te creëren. Daarom kopen we 50 woonmeters aan. Deze zullen worden ingezet om de inwoners te leren hoe ze vocht en schimmelvorming in hun woning kunnen bestrijden. In het najaar zal een infoavond worden georganiseerd in samenwerking met de vzw Goed Wonen rond dit thema", laat schepen van Wonen Kurt De Loor (sp.a) weten. (FEL)