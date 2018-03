Groepsaankoop isolatie 31 maart 2018

De stad Zottegem houdt op 19 april een infoavond over dak- en spouwmuurisolatie in AC Sanitary. Ook de energielening komt aan bod. "Zottegem wil de energiefactuur van zijn inwoners drastisch verminderen en biedt daarom samen met SOLVA en het Energiehuis Bea een groepsaankoop dak- en spouwmuurisolatie aan", licht schepen van Wonen Kurt De Loor (sp.a) toe. "Wie intekent, bespaart niet alleen tot 220 euro per jaar op de energiefactuur , maar is ook zeker van de beste prijs en een kwaliteitsgarantie van de uitgevoerde werken. En je helpt bij de realisatie van het engagement van de steden en gemeenten om de CO2-uitstoot op hun grondgebied met 40 procent te reduceren voor het klimaatplan. Gratis toegang, maar inschrijven verplicht via www.energiegroepsaankoop.be/gebouwschil/solva/infosessies.php. (FEL)