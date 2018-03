Groepsaankoop dak- en spouwmuurisolatie 01 maart 2018

De stad Zottegem neemt deel aan de groepsaankoop voor dak- en spouwmuurisolatie, die intercommunale SOLVA organiseert in de strijd tegen klimaatsverandering. "Dakisolatie is al goed ingeburgerd, maar spouwmuurisolatie is nog voor heel veel huiseigenaars uiterst interessant. Wie beide combineert bespaart 20% op zijn energiefactuur, maar dat kan voor wie met elektriciteit verwarmt nog hoger oplopen", stelt schepen van Leefmilieu Leen Goossens (CD&V). Wie intekent op de groepsaankoop verbindt zich voorlopig nergens toe. Pas na ontvangst van de persoonlijke offerte beslis je of je al dan niet ingaat op het aanbod. Nu intekenen kan al via de website www.energiegroepsaankoop.be/gebouwschil maar de stad organiseert op donderdag 19 april ook nog een infovergadering waar uitgebreid toelichting gegeven wordt over het project. Geïnteresseerden zijn welkom in Sanitary, Zaal Noorderlicht van 19.30 tot 21 uur. (FEL)