Groen wil lokfietsen inzetten tegen diefstal 20 juni 2018

In Zottegem wil oppositiepartij Groen lokfietsen inzetten om fietsdiefstallen aan halt toe te roepen. "Uit cijfers van de politie blijkt dat fietsdiefstallen nog steeds toenemen in onze stad. Het inzetten van lokfietsen blijkt een effectief middel tegen fietsdiefstal. In steden waar deze methode gebruikt wordt, daalt het aantal fietsdiefstallen. Het principe is eenvoudig. Met een onzichtbaar track and trace systeem kan de politie de fiets en dus ook de dief snel opsporen. Met ongeveer 200 euro per lokfiets is het systeem ook niet duur. De voor- en achterkant van het station zijn ideale locaties om lokfietsen in te zetten", zegt gemeenteraadslid Heidi Schuddinck. (FEL)