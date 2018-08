Groen wil geluidsarm vuurwerk voor dieren 18 augustus 2018

02u26 0 Zottegem Groen vraagt dat het stadsbestuur in de toekomst geluidsarm vuurwerk in de lucht schiet voor het welzijn van de dieren.

Dit weekend is het opnieuw kermis in Zottegem. Daar hoort ook elk jaar een vuurwerk bij. "Vuurwerk is echter niet onschuldig voor dieren. Die schrikken van de luide knallen en lichtflitsen. Daardoor gebeuren elk jaar wel ongevallen met uitgebroken paarden. Ook honden en katten slaan in paniek en lopen verloren", zegt gemeenteraadslid Heide Schuddinck.





Problemen met dieren kunnen voorkomen worden door geluidsarm vuurwerk te gebruiken. "De sfeer hoeft daarom niet verloren te gaan. Kijk maar naar Wetteren en Middelkerke waar geluidsarm vuurwerk onlangs werd ingevoerd. Dat kan dan gepaard gaan met muziek. Zottegem kan zich op die manier profileren als een diervriendelijke feestgemeente", voegt Linda Pien van VZW Poezenvrienden daar nog aan toe.





Groen gaat op de volgende gemeenteraad een voorstel indienen om in de toekomst enkel nog geluidsarm vuurwerk te gebruiken. (FEL)