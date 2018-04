Groen vraagt overleg over parkeertoren van NMBS 14 april 2018

Groen roept de stad Zottegem op om overleg te plegen met de NMBS, de omwonenden en gebruikers van het station over de bouw van een parkeertoren achter het station. Na klachten heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen de bouwvergunning voor die parkeertoren geschorst. "Wij vinden het niet wijs om de schorsing in de schoenen te schuiven van boze buren die hun privacy en uitzicht willen behouden. Het huidige plan om 1.119 wagens te parkeren, zou leiden tot verkeersproblemen. Dit plan was onvoldoende doordacht en biedt geen oplossingen voor de mobiliteit en verkeersveiligheid in Zottegem. Een goed doordacht ontwerp moet er dus ook voor ons zo snel mogelijk komen. Informatie en inspraak van de burgers is cruciaal", vindt raadslid Heidi Schuddinck, die met haar voorstel naar de gemeenteraad trekt. (FEL)