Gratis wifi-netwerk eindelijk in gebruik 19 juni 2018

Het gratis wifi-netwerk in het centrum van Zottegem werd gisteren eindelijk in gebruik genomen. Vorig jaar in september kondigde het stadsbestuur de komst van gratis wifi op het Stationsplein, de Stationsstraat, de Markt, de Zavel, de Hoogstraat en de Heldenlaan tot aan het Kasteel van Egmont al aan. Voorlopig is er enkel op de Markt gratis wifi. "We hebben alle zeilen bijgezet om op de Markt gratis Wifi aan te bieden vanaf de eerste match van de Belgen tijdens het WK en dat is ons gelukt", zegt schepen Kurt De Loor (sp.a). Om gebruik te maken van de gratis wifi moeten gebruikers zich verbinden met 'Zottegem Free Wifi' en zich registreren. (FEL)