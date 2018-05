Gratis pintje bij aankoop festivaltickets 23 mei 2018

Wie op zaterdag 26 mei tickets koop voor Rock Zottegem in het Volkshuis, krijgt er een gratis pintje bovenop. "De ticketverkoop voor het festival loopt heel vlot en onze partner Maes wou, zeker met het goede weer, graag nog een extraatje doen. De actie geldt enkel op zaterdag 26 mei in ons voorverkooppunt het Volkshuis op de Markt in Zottegem", laat organisator Kurt De Loor weten. "Sedert eind vorige week zijn ook de uren bekendgemaakt. Op onze website www.rock-zottegem.be kan je zien welke band wanneer precies speelt," geeft Kurt nog mee. (FEL)