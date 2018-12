Gratis huisdierstickers aan onthaal administratief centrum Sanitary Frank Eeckhout

27 december 2018

14u21 0 Zottegem Inwoners met huisdieren kunnen vanaf nu gratis huisdierstickers afhalen aan het onthaal van administratief centrum Sanitary in Zottegem.

“Zottegem bestelde een groot aantal stickers bij de Vlaamse Overheid. Heel wat Zottegemse gezinnen hebben immers één of meerdere huisdieren. Door zo’n sticker of je deur of vensterraam te kleven, weten hulpdiensten meteen welke dieren zich in de woning bevinden. Dat verhoogd de kans op redding bij een brand, wateroverlast of CO-intoxicatie. Of als een alleenstaande bewoner naar het ziekenhuis moet, kunnen ambulanciers zien of er nog dieren in huis zijn die verzorging en eten nodig hebben tijdens de afwezigheid van hun baasje", laat schepen Leen Goossens weten.