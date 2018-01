Graffitikunstenaar maakt eerbetoon voor overleden vriend 19 januari 2018

Zottegem Graffitikunstenaar Sonny Lietaer heeft met een prachtig kunstwerk een eerbetoon gebracht aan de verongelukte Joris 'Djore' Verliefde.

"Ik ken Joris van vroeger op school en van het uitgaansleven, maar toch bleef hij ook nadien nog steeds uitbundig als we elkaar eens ontmoetten. Toen ik hoorde dat Joris was overleden, vond ik dat ik iets moest doen om hem te herdenken. In de tekening heb ik sterren verwerkt en gebruikte ik goudkleurige tinten. Die verwijzen naar zijn gouden hart. Met de vleugels kan Joris naar de blauwe hemel vliegen. De jeugddienst en burgemeester Jenne De Potter stelden mij een blinde muur van het jeugdhuis ter beschikking waarop ik mijn kunstwerk kon spuiten. Op die manier leeft Joris voor altijd verder en wordt hij nooit vergeten", zegt Sonny. (FEL)