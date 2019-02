Grabbelen en knabbelen in krokusvakantie Frank Eeckhout

15 februari 2019

09u20 1 Zottegem In Zottegem draait de grabbelpaswerking tijdens de krokusvakantie opnieuw op volle toeren. Elke dag kan je koken of knutselen en op dinsdag staat er een uitstap naar het speelgoedmuseum op het programma.

Op maandag 4 maart vliegt Grabbelpas er stevig in met een kook- en knutselactiviteit. “Knippen, plakken, kneden en rollen met Playmaïs, alles komt aan bod”, licht schepen van Jeugd Lieselotte De Roover (CD&V) toe. Dinsdag 5 maart is er de uitstap naar het speelgoedmuseum in Mechelen. “Het wordt een speciale dag, want daar wordt 60 jaar LEGO gevierd. De bus vertrekt om 9 uur op de parking van SJC De Muze en is terug rond 18 uur. Woensdagnamiddag gaat Grabbelpas richting CC Zoetegem voor de film ‘Asterix en het geheim van de toverdrank’. Na de film krijgen de kindjes een drankje en wordt er nog geknutseld in de Foyer. Om 17 uur kunnen mama, papa, oma of opa de grabbelpassers daar komen ophalen. Donderdag is knutseldag. Iedereen ontwerpt zijn eigen hippe tote bag. Verschillende stempeltechnieken komen aan bod. Vrijdagnamiddag staat volledig in het teken van chocolade en worden de kinderen in de watten gelegd”, laat de schepen weten.

Maandag, donderdag en vrijdag vinden de activiteiten plaats van 14 tot 17 uur in SJC De Muze. Op woensdagnamiddag kan je de grabbelpas van 14 tot 17 uur in CC Zoetegem, Hospitaalstraat 18, vinden. Kindjes afhalen kan na de knutselactiviteit in de Foyer. Alle gewone activiteiten kosten 3 euro voor inwoners van Zottegem, 5 euro voor niet-inwoners. Voor de uitstap naar het speelgoedmuseum betaal je 15 euro als inwoner van Zottegem, 17 euro als niet-inwoner. Inschrijven kan online via de webshop of breng een bezoekje aan de jeugddienst tijdens de openingsuren.