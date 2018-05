Graaf Egmont krijgt eigen fietsroute 31 mei 2018

Ter gelegenheid van de 450ste verjaardag van de onthoofding van graag Egmont krijgt de man een eigen fietsroute in Zottegem. "Goed voor 40 km fietsplezier over een heuvelachtig parcours langs enkele Egmont-trekpleisters. Je krijgt het verhaal van Egmont mee en je passeert langs de mooiste plekjes in Zottegem. De fietskaart met routeplan zijn gratis te verkrijgen op de dienst Toerisme", laat Schepen voor Citymarketing Kurt De Loor (sp.a) weten. (FEL)