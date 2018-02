Gouden Schoen ook in chocolade 09 februari 2018

Bij bakkerij Sint-Anna in Zottegem kunnen klanten sinds gisteren ook de gouden schoen van Ruud Vormer kopen. "In chocolade welteverstaan", lacht bakker Bart. "We hebben heel kort op de bal gespeeld, want acht uur na de uitreiking pronkt de gouden schoen al in onze winkel in zijn chocoladen replica én met een Brugs tintje. De schoen is voorzien van een blauw-zwart voetbalshirtje in chocolade en een eetbare foto van Vormer. Naast deze creaties, die vanaf gisteren te koop zijn, trokken we ook nog naar Brugge om een chocoladen sierstuk af te geven aan de winnaar", geeft Bart nog mee. (FEL)