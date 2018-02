Gokken toegelaten in quiz Landelijke Gilde 27 februari 2018

De Landelijke Gilde Godveerdegem organiseert op zaterdag 3 maart om 19.30 uur haar jaarlijkse quizavond in het ontmoetingscentrum in de Tweekerkenstraat in Godveerdegem. "We steken heel wat variatie in de verschillende rondes. Er is voor elk wat wils, want dit is meer dan gewoon een weetjesquiz. Het is kijken en luisteren, redeneren en gokken, glunderen en zuchten", knipoogt Jef Vande Velde. De ploegen bestaan uit maximum vier personen en deelnemen kost 5 euro per persoon voor leden en 6 euro voor niet-leden. Inschrijving bij Jef Vande Velde op 09/360.72.17, via jefvandevelde@telenet.be of landelijkegilde.godveerdegem@gmail.com. (FEL)