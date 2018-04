Godveerdegemstraat weer open voor verkeer 19 april 2018

De Godveerdegemstraat is sinds deze ochtend opnieuw open voor het verkeer. Op maandag 12 februari startte een aannemer daar met het vernieuwen van het wegdek. "Vandaag (gisteren, red.) wordt de toplaag in asfalt gegoten waardoor de weg morgen (vandaag, red.) terug open kan. Volgende week worden er ook nog werken uitgevoerd door Telenet, waarna arbeiders van de stad herstellingswerken kunnen uitvoeren aan de voetpaden", laat schepen Peter Vansintjan (CD&V) weten. De werken in de Godveerdegemstraat haalden vorige maand nog de nationale pers omdat het nieuwe voetpad op sommige plaatsen amper 60 centimeter breed was. De stad verplichtte de aannemer om de voetpaden te verbreden tot anderhalve meter. (FEL)