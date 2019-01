Godveerdegemse pannenkoeken voor kinderen in Rwandees dorpje Rususa Frank Eeckhout

16 januari 2019

15u36 0 Zottegem Landelijke Gilde en KVLV Godveerdegem verkopen deze maand pannenkoeken voor Rususa, een dorp in Rwanda waar KVLV-lid Frieda Onraedt een varkensproject startte.

Zoals elk jaar geven Landelijke Gilde en KVLV Godveerdegem ook in 2019 iedereen de kans solidair te zijn met het zuiden. Dit jaar koos het bestuur van beide verenigingen voor een interessant project in het Rwandese dorpje Rususa. De vrouwen in het dorp kweken en verkopen er biggen ten voordele van de kinderen in de dorpsgemeenschap. Het project wordt financieel gesteund door Soroptimist Zottegem.

“Met de opbrengst van deze pannenkoekenverkoop zal Frieda, in samenspraak met de lokale vrouwen, extra zonnepaneeltjes aankopen zodat de kinderen ’s avonds nog kunnen lezen en studeren", zegt Jan Cosijn. De pannenkoeken zitten verpakt per kilo en kosten 7 euro per pak. De pannenkoeken zijn vacuüm verpakt en kunnen bewaard worden in de frigo. Bestellen kan tot 27 januari via Landelijkegilde.godveerdegem@gmail.com of via griet.vancaenegem@telenet.be. De bestellingen kunnen afgehaald worden op zondag 3 februari tussen 14 en 18 uur in het Ontmoetingscentrum van Godveerdegem.