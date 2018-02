Gezinsquiz Sint-Goriks 20 februari 2018

Gezinsbond Sint-Goriks-Oudenhove organiseert op vrijdag 23 februari om 19.30 uur zijn vijfde algemene quiz in het ontmoetingscentrum langs de Sint-Andriessteenweg in Strijpen. Per team worden vier personen toegelaten.





Inschrijven kan door een mail te sturen naar: veerleds@hotmail.com, met vermelding van de groepsnaam en 12 euro over te schrijven op rekeningnummer BE79001799615233 op naam van Gezinsbond Sint-Goriks-Oudenhove. (FEL)