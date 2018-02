Geutelingenwandeling 13 februari 2018

Pasar Zottegem organiseert op zondag 18 februari een geutelingenwandeling in Elst. De acht kilometer lange wandeling trekt langs landelijke wegen in dit prachtig stukje Vlaamse Ardennen. De wandelaars kunnen genieten van prachtig natuurschoon en mooie vergezichten in Elst en Rozebeke. Onderweg staat Pasar ook in voor een drankje en een hapje voor de wandelaars. Na de wandeling wordt er een bezoek gebracht aan een authentieke houtoven. Daarna is het smullen geblazen van de lekkere geutelingen. De wandeling start om 14 uur aan de kerk in Elst. Leden van Pasar betalen 2 euro om deel te nemen, niet-leden betalen 3 euro. Wie meer informatie wenst over deze activiteit, kan terecht bij Monique en Roland Goossens-De Clercq op het nummer 09/360.44.18. (FEL)