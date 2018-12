Gemeenteraadslid gewonnen en nieuw bestuur: Groen wil positieve flow verderzetten met constructieve oppositie Frank Eeckhout

26 december 2018

11u28 0 Zottegem Als enige partij een zetel gewonnen bij de gemeenteraadsverkiezingen en nu ook een enthousiast nieuw bestuur: Groen Zottegem zit in een positieve flow en wil dat nog zes jaar aanhouden. “We willen nog groeien. Door constructief oppositie te voeren moet dat ook lukken”, zegge voorzitters Bert Boone (40) en Evelyne Cloet (48).

Groen Zottegem is in oktober sterker uit de verkiezingen gekomen. Dat mag echter geen eindpunt zijn maar een doorstart want de partij wil nog groeien. “Met een nieuwe ploeg gedreven mensen moet dat zeker lukken. Evelyne en ikzelf vormen het voorzittersduo. Veronique Huyghe (50) is secretaris van deze enthousiaste ploeg. Daarnaast zetelen gemeenteraadsleden Heidi Schuddinck (46) en Dieter Everaert (39) en penningmeester Frank Douchy (66) in het bestuur. Katrien Eloot (46) is verantwoordelijk voor de werkgroep communicatie. Verder maken ook Linde Pien (65), Johan Lancksweerdt (64), Luc Lippens (51) en Olivier Van Rode (47) deel uit van het bestuur. Wij gaan ook nauw samenwerken met onze jongerenafdeling waarvaan de 20-jarige Bjarne Keytsman de leiding heeft” zegt Boone.

Groen hoopt binnen zes jaar opnieuw de vruchten te plukken van een constructieve oppositie in de gemeenteraad. “We gaan pleiten voor maatregelen die een positieve bijdrage leveren op vlak van klimaat en duurzaamheid. Van de strijd tegen armoede in onze stad maken wij eveneens een prioriteit. Want ook lokaal is het mogelijk om het verschil te maken in armoedebestrijding. Daarnaast willen we de inwoners informeren over projecten die het stadsbestuur plant in de deelgemeenten, wijken of straten. De inwoners zijn de achterkamerpolitiek immers grondig beu en verwachten transparantie en participatie", besluit Boone.

Enkele zaken uit het bestuursakkoord tussen N-VA en CD&V moeten Groen alvast als muziek in de oren klinken. Het nieuwe stadsbestuur gaat immers voor deelfietsen en deelauto’s, zet in op gemeenteraadscommissies om ook de oppositiepartijen bij het beleid te betrekken en gaat voor een open en transparant beleid. Ook constructieve voorstellen uit de oppositie zullen o hun haalbaarheid onderzocht worden. Of dat voldoet aan de verwachtingen van Groen, moet blijken op de eerste gemeenteraad eind januari. Dan doet het stadsbestuur haar volledig bestuursakkoord uit de doeken