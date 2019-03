Gemeenteraad zwaait Sandra De Roeck uit: sp.a-collega’s zetten haar in de bloemtjes Oud-schepen heeft job als Diensthoofd Vrije Tijd bij de stad beet Frank Eeckhout

19 maart 2019

10u13 0 Zottegem Sandra De Roeck werd voor aanvang van de gemeenteraad in de bloemetjes gezet door haar collega’s van sp.a. De Roeck was in de vorige legislatuur schepen voor Jeugd, Cultuur en Onderwijs. Na de verkiezingen in oktober belandde haar partij op de oppositiebanken. “Een zware opdoffer. Dat betekent ook dat ik op zoek moet naar een nieuwe job", vertrouwde ze ons toen toe.

Maandag was de laatste gemeenteraad van Zottegems sp.a-gemeenteraadslid Sandra De Roeck. Op 1 april start ze als Diensthoofd Vrije Tijd bij Stad Zottegem en die job valt niet te combineren met het mandaat van gemeenteraadslid. De nieuwe job geeft haar de kans om zich opnieuw voor 200% in te zetten voor haar passie: cultuur en jeugd in de Egmontstad. In de vorige legislatuur was Sandra De Roeck schepen voor Jeugd, Cultuur en Onderwijs. Onder haar impuls kreeg het Beislovenpark vorm en ook de plannen van de Cultuurzaal zijn 100% klaar. Ze werd voor haar inzet en creatieve aanpak dan ook beloond door de Zottegemse kiezer met maar liefst 1.387 voorkeurstemmen. Hiermee is ze de meest populaire politica van alle Zottegemse vrouwelijke kandidaten.

Helemaal verdwijnen van het politieke toneel doet Sandra niet. Ook in de toekomst blijft ze zeer actief bij sp.a Zottegem en Curieus Zottegem. In de gemementeraad neemt Filip Morre normaal haar plaats in.