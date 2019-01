Gemeenteraad om 2 uur geschorst: bespreking bestuursakkoord gaat volgende maand verder Open Vld en Groen hebben lof voor bestuursakkoord, sp.a heel kritisch Frank Eeckhout

29 januari 2019

09u27 0 Zottegem De gemeenteraad in Zottegem is maandagnacht om 2 uur geschorst. Oppositieraadslid Lode Bruneel (Open Vld) vond dat het welletjes geweest was. De bespreking van het bestuursakkoord wordt volgende maand verdergezet.

De beleidsverklaring van N-VA en CD&V, maandagavond op de gemeenteraad, zorgde voor heel wat discussies. Die beleidsverklaring omvat 15 thema’s gaande van veiligheid, dierenwelzijn, milieu tot een beleid gericht op de deelgemeenten. Oppositiepartijen Open Vld en Groen waren opvallend lovend, sp.a heel kritisch.

“Dit bestuursakkoord lijkt wel een blauwdruk van ons verkiezingsprogramma. De drie belangrijkste thema’s daaruit hebben jullie opgenomen. We gaan er dan ook op toezien dat jullie alles ook daadwerkelijk uitvoeren. We nemen jullie uitgestoken hand om constructief mee te werken graag aan. We rekenen erop dat dit geen loze belofte wordt", sprak Sven Mornie in naam van de liberale fractie.

“Tal van groene en sociale initiatieven worden naar voor geschoven: het centrum terug leefbaar, bruisend en aantrekkelijk maken, het leefmilieu en de open ruimte beschermen, de sportfaciliteiten terug in orde zetten en beter beheren en de strijd tegen vereenzaming aangaan. We zijn verheugd dat er groene speerpunten zijn opgenomen in de beleidsverklaring ook zoals meer open ruimte, deelauto’s en deelfietsen en de inzet op een veiligere mobiliteit. Wel stellen we ons vragen bij de kostprijs van dit alles en over de uitvoering van het klimaatplan", merkte Heidi Schuddinck (Groen) op.

Sp.a vond de beleidsverklaring eerder vaag en sneerde vooral naar voormalig coalitiepartner CD&V. Dat de partij van burgemeester Jenne De Potter de socialisten naar de oppositiebanken verwees, is duidelijk nog niet verteerd. “Ik merk vooral een voortzetting van het vorige beleid, zonder veel vernieuwing. Ik concludeer daaruit dat de socialisten het toch zo slecht niet hebben gedaan in de vorige bestuursperiodes. Ook heel wat van onze voorstellen zoals het oprichten van gemeenteraadscommissies en open communicatie kunnen nu plots wel. Voor de rest is alles heel vaag en lijkt het bestuursakkoord rap rap bij elkaar geschreven te zijn", zei Peter Roman. Partijgenoot Kurt De Loor voegde daar nog aan toe dat hij het jammer vond dat er in het bestuursakkoord niets te vinden is over de vaderlandslievende verenigingen en de oud-strijders. “De herdenking van 100 jaar Groote Oorlog is nog maar 28 dagen voorbij en de strijders voor ons vaderland tellen al niet meer mee", sneerde hij.

Burgemeester Jenne De Potter (CD&V) gaf Kurt De Loor daarin gelijk en beloofde dat de nieuwe meerderheid de oud-strijders met evenveel respect zal blijven behandelen.