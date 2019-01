Geen gedoe: “Van boer tot minister, iedereen wordt hier gelijk behandeld” Restaurant Hof van Oranje bestaat zestig jaar Frank Eeckhout

15 januari 2019

15u12 0 Zottegem Elke klant gelijk voor de wet, of dat nu een BV, een minister of een gewone arbeiders is. Dat is het succes van zestig jaar restaurant Hof van Oranje. “No nonsense. Voor mij is iedereen gelijk. Daarom ga ik hen ook allemaal persoonlijk begroeten aan tafel. En als ze komen afrekenen, krijgen ze nog een vriendelijk dankwoordje mee naar huis", zegt zaakvoerster Eliane Feliers.

Iedereen die binnenkomt in ‘t Hof van Oranje, op de grens van Zottegem met Oosterzele, wordt ondergedompeld in de huiselijke sfeer van 1959. Het waren Albert en Julia, de ouders van Eliane, die het Hof van Oranje op 15 januari van dat jaar voor het eerst openden. Vandaag worden de klanten nog steeds even hartelijk ontvangen, door dochter Eliane. Veel heeft het echter niet gescheeld of de zestigste verjaardag van het populaire restaurant werd in mineur gevierd.

“Op 2 december ging ik onder het mes. Dokters hadden een tumor ontdekt in mijn hoofd. Dat onderzoek kwam er nadat ik was flauw gevallen in het restaurant", steekt Eliane van wal. Haar verblijf in het ziekenhuis was echter een hel, want het was voor het eerst dat ze haar zaak moest achterlaten. “Ze hebben mij daar vastgebonden aan mijn bed, omdat ik na enkele dagen al wilde vertrekken. Zeven dagen later zat ik terug aan mijn tafeltje aan de ingang van het restaurant. Gelukkig kon ik tijdens mijn afwezigheid rekenen op mijn rechterhand Arianne. Zij werkt hier al twintig jaar en kent het reilen en zeilen van de zaak als geen ander.”

Strever

Als we Arianne vragen wat ze van Eliane vindt, kijkt ze ons een beetje vreemd aan. “Van madam, bedoel je? Ik heb het grootste respect voor ons madam. Zij is een strever, heeft heel wat mensenkennis en ze weet wat ze wilt. Of ze ook streng is? Ja, maar dat moet hé. Stel je voor dat we hier allemaal ons goesting zouden doen. Dat zou mooi zijn zeker.” Arianne weet hoe het komt dat Hof van Oranje na zestig jaar nog steeds populair is bij het grote publiek. “We hebben een uitgebreide kaart en madam speelt in op de seizoenen. Je kan hier zowel een boterham met hesp als kreeft eten. En voor onze mosselen komen ze van overal", vult Arianne aan.

Ondertussen is Eliane al vrij goed hersteld van de zware operatie al zijn de naweeën toch nog een beetje zichtbaar. Dat laat de kranige vrouw echter niet aan haar hart komen. Op de zestigste verjaardag van de zaak fladdert ze als een jong veulen van tafel naar tafel. Heel wat trouwe klanten krijgen een knuffel en een kus. En iedereen noemt ze haar vriend of vriendin. Ook wij krijgen een gemeende knuffel bij ons afscheid. “Je moet geen tien jaar wachten om nog eens binnen te springen hoor. Je bent hier altijd welkom", roept ze ons nog lachend na.