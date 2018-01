Gedichtenwedstrijd 'De bastaard van Egmont' 24 januari 2018

02u32 0

Naar aanleiding van het Egmontjaar 2018 organiseert de Zottegemse bibliotheek een gedichtenwedstrijd. "Het onderwerp is 'De bastaard van Egmont, we zijn er immers zeker van dat Lamoraal minstens één bastaard had en dat leek ons een leuk uitgangspunt. Verder zijn er geen vormvereisten. Geef je verbeelding een blanco blad en zend tussen 25 januari en 1 maart je gedicht in", zegt schepen van Cultuur Sandra De Roeck (sp.a). Inzenden kan per post of per e-mail naar Kasteel van Egmont, 9620 Zottegem of bibliotheek@zottegem.be. Voeg afzonderlijk je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum toe. Een onafhankelijke jury beoordeelt de gedichten. De hoofdprijs is een boekenbon van 100 euro. Het tweede gedicht wordt beloond met 75 euro, het derde met 50 euro. (FEL)