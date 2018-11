Gault&Millau beloont catering bij Triamant Aunove met award Frank Eeckhout

22 november 2018

15u59 0 Zottegem Leefconcept Triamant en cateraar Aramark hebben een gerenommeerde Gault&Millau award op zak. Hun resolute keuze voor gezonde en evenwichtige maaltijden heeft de jury beloond met een onderscheiding in de categorie ‘relatie met de klant’. “Bij ons wordt alles ter plaatse met gezonde, verse en lokale producten bereidt", zegt chef Marco Nienhuijs.

Woonzorgvernieuwer Triamant kijkt met een frisse blik naar hoe mensen ouder willen en kunnen worden. In plaats van zorgcomplexen bouwt Triamant woonomgevingen voor een mix van generaties. Jong en oud leeft er samen in een speciaal gecreëerde leefbuurt waar alles aanwezig is om lang en gezond te leven. “En daar hoort lekker eten bij", vertelt Operationeel Directeur Sven Vandendriessche.

Gault&Millau looft de keuken van Triamant en cateraar Aramark voor het gevarieerde menu voor een mix van jonge en oudere bewoners, elk met verschillende behoeften. Ook de locatie van de brasserie zelf, een voormalige kapel, valt bij de jury in de smaak. Waar vroeger het zangkoor stond, staan nu loungezetels en een bar. “Triamant kiest bewust niet voor een klassieke grootkeuken, maar voor afwisselende menu’s die rekening houden met de uiteenlopende smaken en behoeften van de bewoners. In onze brasserie eet je elke dag à la carte. Onze chef Marco Nienhuijs maakt er een erezaak van om af en toe in de zaal rond te lopen en feedback te vragen. De klant-award van Gault&Millau is dan ook een mooie beloning", vindt Vandendriessche.

Het zijn niet alleen de bewoners van het unieke woonconcept die aan tafel kunnen aanschuiven. De brasserie staat open voor iedereen. “Ook mensen uit de buurt komen geregeld eten. Samen met mijn team biedt ik alle gasten een gezonde maaltijd aan. We staan dan ook garant voor een lichte en verse keuken. Kruiden halen we uit onze eigen kruidentuin. En iedereen die er aan tafel gaat, kan zijn eigen menu samenstellen. Net als in een brasserie of restaurant", vertelt chef Marco.

Het restaurant biedt plaats aan 80 gasten maar toch moet je reserveren om in het weekend een plaatsje te bemachtigen. “De wachttijd in het weekend loopt nu al op tot drie weken. En ook op weekdagen zitten we zo goed als vol. Wie van onze keuken wil proeven, maakt dus best een reservatie", besluit de chef.

Bewoners en bezoekers van Triamant Aunove zijn niet verrast met de award. “Het eten is heel lekker en er is veel variatie in de menu’s. Als je nog wat extra wilt, maken ze daar nooit een probleem van. Als bewoonster betalen we amper 10 euro voor soep, een hoofdgerecht en een dessert. Bezoekers betalen 14 euro. Bovendien is het hier heel aangenaam om te zitten", ervaren bewoonster Gisèle en bezoekster Marita.