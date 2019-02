Frieda Joris over grote liefdes tijdens de Groote Oorlog Frank Eeckhout

18 februari 2019

16u44 0 Zottegem Geen filmvoorstelling in Cinema Kreim Freis van de Grijze Geuzen Zottegem maar een voordracht van Frieda Joris over grote liefdes tijdens de Groote Oorlog.

“Daarin reconstrueert zij 13 echte liefdesverhalen die zich afspeelden tijdens de Eerst Wereldoorlog en telkens ook een ander beeld geven van dat conflict. Dagboekfragmenten, brieven en interviews met nabestaanden worden verwerkt tot een levensverhaal, gekaderd tegen de historische achtergrond. Sommige romances eindigen tragisch, andere zijn het woelige begin van een lang en gelukkig leven. Het is een originele en herkenbare manier om geschiedenis te brengen. Want in conflictsituaties komt niet alleen het meest lelijke in de mens naar boven maar vaak ook het meest mooie. En als humanisten kijken we ook met belangstelling uit naar de diepe menselijkheid ervan”, zegt William Lampens.

De voordracht vindt plaats op donderdag 21 februari om 19.30 uur in Huis van de Mens in de Hoogstraat. De toegang bedraagt 5 euro voor leden en 7 euro voor niet-leden.