Franstalige leerlingen te gast in Koninklijk Atheneum 31 januari 2018

De laatstejaars uit de talenrichtingen van het Koninklijk Atheneum Zottegem kregen onlangs 48 Brusselse leerlingen en vier leerkrachten van de Franstalige school 'Athénée Adolphe Max' leerlingen op bezoek. De bedoeling van dit uitwisselingsproject is de leerlingen in contact te brengen met Franstalige jongeren en een aantal taalopdrachten aan levensechte situaties te koppelen. Voorafgaand aan dit bezoek hadden de leerlingen en leerkrachten al videocontact met elkaar gehad via WhatsApp en Hangouts. Het is de bedoeling om via deze en andere sociale media op regelmatige basis verder te communiceren, onder meer om verder aan hun opdrachten te werken.





(FEL)