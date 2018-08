Folk en kleinkunst op Bombelbas Festival 11 augustus 2018

02u28 0 Zottegem Met Bombelbas Festival vindt nog maar eens een festival de weg naar Zottegem. "Folk en kleinkunst ontbreekt nog in het ruime aanbod. Daar brengt Bombelbas verandering in", zegt Niels De Visscher.

Met Rock Zottegem, Dance-D-Vision, More Blues en Jazz Zottegem profileert Zottegem zich steeds meer als muziekstad. "Liefhebbers van verschillende muziekgenres komen al stevig aan hun trekken in onze stad. Toch ontbreken sommige genres nog. We denken daarbij aan folk en kleinkunst. Met Bombelbas Festival willen we die leegte opvullen", vertelt Niels De Visscher.





Met Nevermind Nessie, Jan De Smet van De Nieuwe Snaar en Radio Guga met Guga Baul weet Bombelbas meteen al enkele sterke namen te strikken voor deze eerste editie. "Naast optredens voorzien we kinderanimatie, een streekbierencafé, een goochelaar en een sfeervolle inkleding. Iedereen is dan ook welkom op ons festival van groot tot klein, blank of bruin, met of zonder beperking. Om dat extra in de verf te zetten, steunen we nu al een goed doel", gaat Niels verder.





Vrijdag schonk Bombelbas een cheque van 500 euro aan vzw de Bolster, huis Gavere. In huis Gavere wonen elf volwassenen met een verstandelijke beperking. Deze mensen proberen zo zelfstandig mogelijk te leven mits ondersteuning van begeleiding. "En dat vinden wij bij Bombelbas heel belangrijk", besluit Niels.





Bombelbas vindt plaats op zaterdag 1 september op de festivalweide aan de Bevegemse Vijvers in Zottegem. Meer info over het festival kan je vinden op www.bombelbas.be. (FEL)