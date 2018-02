Fluohesjes om snelheid aan school naar beneden te halen 17 februari 2018

Fluohesjes langs de kant van de weg moeten de snelheid aan de schoolpoort van SBS De Kleine Planeet in de Wolvenstraat in Zottegem naar beneden halen. "Veel passanten weten niet dat er in de Wolvenstraat een ingang is naar De Kleine Planeet én de muziekacademie. Auto's vliegen er vaak met hoge snelheid voorbij zonder te beseffen dat er plots wel eens peuters, kleuters of oudere leerlingen de straat kunnen overtsteken. Ook voor fietsers is het er opletten geblazen. We proberen onze kinderen wel te wijzen op de gevaren van de weg, maar op onvoorzichtige weggebruikers hebben wij als school geen vat. Daarom hebben we met het oudercomité het initiatief genomen om onze school nog zichtbaarder te maken. In afwachting van de uitvoering van het Octopusplan hopen we met de fluohesjes toch al bij te dragen tot de veiligheid van onze leerlingen", zegt voorzitter Karen Cornette van het oudercomité. (FEL)