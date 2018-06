Finaliste Miss De Luxe picknickt voor Make a Wish 05 juni 2018

02u52 0

Leslie De Munter organiseert op 24 juni en 15 augustus een ruilpicknick ten voordele van Make-A-Wish. Leslie is finaliste Miss De Luxe 2019.





Ze is mama van drie kindjes en ze weet hoe belangrijk het is om een kind kind te laten zijn. "Ook kinderen, met een levensbedreigende ziekte, voor wie het leven voor een groot deel bestaat uit angst, zorgen en ziekenhuisbehandelingen moeten de kans krijgen zoveel mogelijk van het leven te genieten", zegt Leslie. De ruilpicknick vindt plaats aan het leesterras van de bib in het Egmontpark en start telkens om 11.30 uur. Er is een drankenstand en randanimatie waarvan de opbrengst integraal naar Make-A-Wish gaat. Meer info is te vinden op https://sites.google.com/site/lesliedeluxe. (FEL)