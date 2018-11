Filmvoorstelling tijdens praatcafé over dementie in Lokaal Dienstencentrum Frank Eeckhout

06 november 2018

14u09 1 Zottegem In het Lokaal Dienstencentrum op de Arthur Gevaertlaan in Zottegem vindt op dinsdag 27 november om 19 uur een praatcafé over dementie plaats.

Een Praatcafé Dementie is een tweemaandelijkse bijeenkomst voor familieleden van personen met dementie en andere geïnteresseerden. Het heeft voor een deel de gemoedelijkheid zoals we die van een gewoon café kennen. Muziek en een glas horen er dus bij. Op 27 november kunnen de bezoekers kijken naar de film Ulla en Lasse. Daarin staat de onvoorwaardelijke liefde van het echtpaar centraal. De twee keken uit naar hun pensionering en maakten plannen. Hun droom spatte uiteen toen Lasse op 69-jarige leeftijd de ziekte van Alzheimer kreeg. Ondanks alles blijft Ulla oog houden voor de dingen die ze thuis nog samen kunnen doen Uiteindelijk wordt de zorg te veel en wordt Lasse opgenomen in een woonzorgcentrum.