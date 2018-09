Fietssuggestiestroken brokkelen af. "Compleet normaal." Frank Eeckhout

04 september 2018

De fietssuggestiestroken die twee weken geleden werden aangelegd in het centrum van Zottegem brokkelen nu al af. "Compleet normaal. De gehanteerde techniek brengt mee dat een gedeelte van de korrels niet ‘verlijmd’ worden. De losliggende korrels worden dan opgeveegd wat deze week nogmaals zal gebeuren", reageert schepen van Mobiliteit Peter Vansintjan (CD&V).

Sinds de fietssuggestiestroken zijn aangelegd, is er nog geen dag geweest zonder commotie in Zottegem. Eerst was er ophef omdat de stroken op sommige plaatsen op het midden van de weg liggen. Nu omdat ze afbrokkelen. "Meer dan 80.000 euro dat in de riolen spoelt", schrijft Open Vld'er Jan Heytens op Facebook.

Schepen Peter Vansintjan betreurt de stemmingmakerij. "Men had beter eerst de technische uitleg van het gehanteerde procedé opgevraagd vooraleer voorbarige conclusies te trekken. De gebruikte techniek is immers overal dezelfde. Op het gereinigde wegdek wordt een twee composieten lijm aangebracht waar dan de okerkleurige ‘steentjes/granulaat’ wordt op aangebracht. Per vierkante meter wordt 10 kilogram aangebracht waarvan 7 kilogram effectief vast komt te zitten en 3 kilogral niet vast blijft zitten. Met een veegwagen wordt het niet vaste gedeelte dan verwijderd. In Zottegem is precies hetzelfde toegepast. Dat er nu in de greppel van die okerkleurige korrels liggen, is dus perfect normaal en wijst niet op een ‘afbrokkeling’", reageert de schepen.