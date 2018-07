Fietser zwaargewond na botsing 20 juli 2018

02u40 0 Zottegem Een fietser is gisteravond zwaargewond geraakt bij een ongeval op een kruispunt in het centrum van Zottegem. De man kreeg ter plaatse de eerste zorgen toegediend en werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis.

Een apotheker uit het centrum van Zottegem kwam rond 18.30 uur met zijn fiets de Kasteelstraat uitgereden om de Meersstraat in te rijden. Hij werd daarbij gegrepen door een een Volkswagen Golf die uit de Graaf van Egmontstraat kwam. De fietser, die trouwens voorrang van rechts moest geven, vloog tegen de voorruit van de wagen en kwam met een hevige smak op het wegdek terecht. Een MUG-team van het Sint-Elisabethziekenhuis was snel ter plaatse om het slachtoffer de eerste zorgen toe te dienen.





De bestuurster van de Golf, een vrouw uit de Meersstraat was serieus onder de indruk van het ongeval. (FEL)