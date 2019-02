Fien Cornelis Oost-Vlaams kampioene karate Frank Eeckhout

10u30 0 Zottegem Shotokan Zottegem heeft er met Fien Cornelis een algemeen Oost-Vlaams kampioene karate bij.

De Zottegemse karateclub mag spreken van een zeer geslaagd kampioenschap met zes finaleplaatsen en één algemeen kampioen. Voor de pupillen tot miniemen was dit kampioenschap slechts een voorproefje op het Vlaams Kampioenschap in Knokke-Heist, waar Fien Cornelis, wegens selectie, al zeker is van deelname in zowel kata als kumite. Meer info over de club en haar wedstrijdresultaten is terug te vinden op www.shotokan.be.