Festivals gebruiken vanaf volgend jaar verplicht herbruikbare bekers Stad gaat zelf al 1.000 bekers aankopen voor stedelijke activiteiten en fuiven Frank Eeckhout

20 maart 2019

09u54 2 Zottegem Voor deze zomer blijft het nog bij een aanbeveling maar vanaf volgend jaar wil het Zottegemse stadsbestuur festivals verplichten om hun dranken te serveren in herbruikbare bekers. “We geven zelf het goede voorbeeld door al een eerste lading van 1.000 herbruikbare bekers aan te kopen. Die zullen te vinden zijn bij stedelijke activiteiten", zegt schepen van Leefmilieu Leen Goossens (CD&V).

Op 28 februari ontving schepen van Leefmilieu Leen Goossens een delegatie Zottegemse klimaatspijbelaars. “Uit dat gesprek bleek dat de studenten vooral bezorgd zijn over hun toekomst. Eén van hun voorstellen was om plastiek bekers op fuiven, evenementen en festivals te vervangen door herbruikbare bekers. Ik gaf meteen aan dat we van dat voorstel werk gingen maken. We informeerden intussen naar een mogelijke groepsaankoop via Ilva. Zo’n beker kost 1 euro per stuk. De bedoeling is dat we in een eerste fase 1.000 bekers aankopen. Na een testperiode kan geëvalueerd worden of bijkomende aankopen noodzakelijk zijn. De grootste moeilijkheid ligt echter in het correct wassen en drogen van de bekers. Dat is uitermate belangrijk voor de hygiëne. We bekijken of we daarvoor kunnen samenwerken met een Zottegems bedrijf dat over een wasstraat voor het reinigen van de bekers beschikt. Zodra dat aspect geregeld is, gaan we over tot aankoop van de bekers. Er zal een reglement opgesteld worden dat het ontlenen van de bekers in goede banen moet leiden. De bedoeling moet zijn dat de bekers op zo veel mogelijk evenementen worden gebruikt. We zullen er als stadsbestuur bij de organisatoren van festivals ook op aandringen om in te zetten op een duurzaam festival. Dit jaar gaat het nog maar om een aanbeveling, maar we bekijken of we dat vanaf volgend jaar kunnen verplichten”, aldus schepen Goossens.

Louie Van Rijsselberge (sp.a), die het punt van de herbruikbare bekers agendeerde op de gemeenteraad, is tevreden dat het voorstel unaniem werd goedgekeurd. “We zijn tevreden dat het stadsbestuur hierin meegaat en vinden het positief dat de verschillende festivals in onze stad zullen worden aangezet tot het verduurzamen van hun evenement. Een goed overleg met de organisatoren is hierbij wel sterk aangeraden om het invoeren van herbruikbare bekers vlot te laten verlopen op hun festivals. Daarnaast vragen we dat het stadsbestuur deze aanzet gebruikt om ook op andere domeinen fel in te zetten op klimaatmaatregelen en zich verder te engageren om het Burgemeestersconvenant uit te voeren, een gezamenlijk klimaatplan van 13 gemeenten uit Zuid-Oost-Vlaanderen", reageert Van Rijsselberge.

De organisatoren van Rock Zottegem tonen alvast hun bereidheid om hierover rond de tafel te zitten met het stadsbestuur. “We staan open voor nieuwe voorstellen", laat Kurt De Loor weten. Dunk! Festival werkt al enkele jaren met herbruikbare bekers.