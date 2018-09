Feestelijke schoolstart in H.-Hartafdeling Frank Eeckhout

03 september 2018

14u28 1

De directeur, de leerkrachten en het andere schoolpersoneel van de H.-Hartafdeling van het Sint-Barbaracollege in Zottegem zorgden voor een feestelijke schoolstart.

"Voor de oudere leerlingen is het een vertrouwde routine, maar voor de kleinsten is het toch altijd een moeilijk moment. Zo vloeide er op de speelplaats wel een traantje of was er her en der een tikkeltje angst en een vleugje emotie te bespeuren maar voor het merendeel was het weerzien van vriendjes, juffen en meesters eerder een leuke bedoening. Dit jaar was het thema van de randanimatie trouwens circus. De clowns waren dan ook present om op elk gezichtje een stralende glimlach te toveren. Zij zorgden voor een warm onthaal bij deze start.