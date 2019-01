Federaal parlementslid Stefaan Van Hecke reikt Groene Pluim uit in Zottegem Frank Eeckhout

18 januari 2019

16u14 0 Zottegem Groen Zottegem heeft federaal parlementslid Stefaan Van Hecke kunnen strikken voor de uitreiking van hun Groene Pluim. Uit de negen kanshebbers zijn drie genomineerden weerhouden.

Groen Zottegem reikt op zaterdag 26 januari voor de vijftiende keer de Groene Pluim uit. Deze jaarlijkse traditie is een blijk van waardering voor een persoon of organisatie die zich het voorbije jaar liet opmerken op sociaal, cultureel en/of ecologisch vlak. Uit de negen kanshebbers werden drie genomineerden weerhouden: VZW Benefiet Haïti, Cultuurwerking Sotteghem en Cycling for Trees. “Dit jaar schenken we aan de winnaar een kunstwerk van de Zottegemse kunstenares Ann Ruyssinck", laat het bestuur weten.

De uitreiking vindt plaats op de Boekenzolder van het Egmontkasteel. Vanaf 19 uur trakteert Groen op een hapje en een drankje.