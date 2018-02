Exclusieve tentoonstelling bij Chez Laurent 20 februari 2018

In huis Chez Laurent in de Arthur Scheirisstraat 13 in Zottegem vindt op zaterdag maar het evenement 'Béjart-Dali' plaats. Dat is een unieke tentoonstelling met werken van zowel Maurice Béjart als van Savadore Dali. Deze tentoonstelling is gratis toegankelijk. (FEL)