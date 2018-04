Ensor Strijkkwartet en Jan Decleir in CC Zoetegem 03 april 2018

Het Ensor Strijkkwartet en Jan Decleir diepen op donderdag 3 mei om 20 uur Russische parels op tijdens Les Vendredis in CC Zoetegem. Les Vendredis brengt de toeschouwers naar Sint-Petersburg anno 1850. Elke vrijdagavond, even na acht uur, betreden muzikanten en geïnteresseerden de salons van een gigantisch herenhuis in een chique wijk van de Russische stad. Gastheer Mitrofan Belaïev is een steenrijke houthandelaar en amateurviolist, met een grote passie voor muziek. Wekelijks inviteert hij een bont gezelschap muziekliefhebbers om te componeren en te musiceren. Het Ensor kwartet brengt deze legendarische avonden terug tot leven samen met Jan Decleir, die instaat voor de roddels en de mooie woorden.





Hij leest voor uit Gogol's stadsverhaal Nevski Prospekt, een verhaal dat de sfeer uit die tijd ademt. Tickets en info via via www.cczoetegem.be, uitbalie@zottegem.be of 09/364.69.33. (FEL)