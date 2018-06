Empty Shop laat avond opening 22 juni 2018

Empty Shop opent vanavond om 18 uur de deuren voor een late night shopping. The Empty Shop geeft zo goed als ongedragen kleding een tweede volwaardig leven en past volledig in de 'Cradle to Cradle' filosofie. De winkel is puilt ondertussen uit met leuke schenkingen van gulle doneerders. Er is ook een BV-etalage, waar er originele stukken per opbod worden verkocht van Club Brugge, Tim Matthys, Mario De Clercq, Jean Blaute, Marijn Devalck, Mike van Blind getrouwd en Tim Merlier. Wie voor meer dan 25 euro aankoopt, maakt kans op een prijs geschonken door lokale handelszaken. De opbrengst gaat integraal naar de vzw Hangjongeren. Empty Shop is een initiatief van Curieus Zottegem. (FEL)