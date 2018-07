Empty Shop brengt 3.000 euro op voor Hangjongeren Redactie

16 juli 2018

13u36 0

Curieus Zottegem heeft een cheque van maar liefst 3.000 euro kunnen overhandigen aan VZW Hangjongeren. Het gaat om de opbrengst van de Empty Shop die tijdens de zomerbraderie in de Stationsstraat georganiseerd werd. Een lege winkel helemaal vullen met kwaliteitsvolle tweedehandskledij om deze vervolgens uit te verkopen voor een goed doel. Dat was het opzet van The Empty Shop van Curieus Zottegem. Met de opbrengst zal VZW Hangjongeren - naast hun sporttrainingen calesthenics op maat van elke jongere - ook diverse creatieve workshops organiseren.