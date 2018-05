Els Wuyts brengt beschutte werelden in CAS 16 mei 2018

Els Wuyts, rijzende ster in curatorland, is ingegaan op het verzoek van CAS-Zottegem om een expo speciaal voor Zottegem samen te stellen. Onder het thema Sheltered Worlds (beschutte werelden) bracht zij de eigenzinnige kunstwerelden samen die kunstenaars Hendrik Vermeulen, Peggy Wauters, Klaus Verscheure en Marc Galle rond zich opbouwden. Els opende de expo persoonlijk op 10 mei. De tentoonstelling is verder nog te bezoeken op 19 en 20 mei, telkens van 15 tot 18 uur in de Noordstraat 39.





(FEL)