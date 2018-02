Eindspurt voor trage wegen 27 februari 2018

De opmaak van het tragewegenplan van de stad Zottegem zet stilaan zijn eindspurt in.





"Na vier jaar inventariseren op het terrein, evalueren van de trage wegen in de deelgemeenten en de opmaak van adviesnota's en wenselijkheidskaarten, zetten we nu als laatste ook de trage wegen in Elene en Oombergen op de kaart. De vele vrijwilligers die vorig jaar de wegen inventariseerden, leverden alle verzamelde info aan onze partner, het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen. Dat werd in evaluatiebundels gegoten en die bundels kunnen nu via onze website geraadpleegd worden. Het is nu aan onze inwoners om hierover hun opmerkingen aan ons over te maken. Met die mening kan de werkgroep dan aan de slag gaan In Elene en Oombergen", zegt schepen van Mobiliteit Peter Vansintjan (CD&V). Inwoners kunnen de evaluatie tot 16 april mailen naar isolde.depaepe@zottegem.be (FEL)